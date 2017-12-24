Фабио Капелло: «Когда Ибрагимович только перешел в «Ювентус», у него не было удара»

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло отметил, что форвард «МЮ» Златан Ибрагимович в молодости не обладал хорошим ударом. Также 71-летний специалист подчеркнул, что швед всегда был конфликтным человеком.

«Когда Ибрагимович только перешел в «Ювентус» (в 2004-м), у него был плохой удар. Мино Райола (агент Ибры) сказал мне: «Златан действительно силен, он ломает руки вратарям!». На что я ответил ему: «Послушай, на данный момент он только разбил окна у меня в спортзале». После этого Ибрагимович стал тренироваться каждый день и, как всем очевидно известно, стал очень хорошим игроком.

Я был заинтересован в Ибре еще тогда, когда был тренером «Ромы». «Ювентус» совершил невероятную покупку, приобретя его за 16 миллионов евро, выплаченных четырьмя траншами. В «Аяксе» почему-то решили, что Златан не вырастет в хорошего игрока, они предпочли ему Мидо, которым было проще управлять. Конечно, у Ибры были проблемы и в «Юве», например, с Зебиной, но затем президентом «Юве» стал Лучано Моджи, который уладил ситуацию».

С 2012 по 2015 Фабио Капелло руководил сборной России. С 11 июня 2017 итальянец возглавляет китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»