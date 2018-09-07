Неймар попросил представителя «Барселоны» помочь ему вернуться в клуб

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар жалеет о переходе в парижский клуб. И хочет вернуться в «Барселону».

Неймару не нравится соперничество за роль лидера команды с форвардами Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе.

По информации СМИ, 26-летний бразилец связывался со знакомым представителем «Барселоны», чтобы тот помог ему вернуться в каталонский клуб. При этом нападающий не исключает своего перехода в мадридский «Реал» в 2019 году.

Отмечается, что «Барселона» не горит желанием возвращать Неймара. Руководство сине-гранатовых считает, что сумело усилить клуб после ухода бразильца и сейчас не нуждается в его услугах.

Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года за € 222 млн. В этом сезоне бразилец сыграл в 4 матчах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo