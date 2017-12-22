Агент Пашалича: «Марио счастлив в «Спартаке — мы не ведем переговоров с другими клубами»

Марко Налетилич — агент полузащитника «Спартака» Марио Пашалича. Функционер прокомментировал слухи о том, что игрок может покинуть московскую команду зимой.

«Мы не ведем никаких переговоров: ни с «Галатасараем», ни с каким-либо другим клубом. Пашалич остается игроком «Челси» и продолжает играть в «Спартаке» по договору аренды. Марио счастлив в российской команде.

Просто сейчас открывается трансферное окно, чем и вызвано множество слухов. Но в отношении Пашалича они все неверны», – сказал Налетилич.

Ранее появилась информация, что Пашалич может покинуть команду. В текущем сезоне ховатский полузащитник сыграл за «Спартак» 15 матчей в РФПЛ, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»