Агент Пашалича: «Марио счастлив в «Спартаке — мы не ведем переговоров с другими клубами»

Автор: Владимир Шевелев 0

Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» — «Спартак» (Нч) — 5:2. Москва. «Открытие Арена». 25 октября 2017 г.

Марко Налетилич — агент полузащитника «Спартака» Марио Пашалича. Функционер прокомментировал слухи о том, что игрок может покинуть московскую команду зимой.

«Мы не ведем никаких переговоров: ни с «Галатасараем», ни с каким-либо другим клубом. Пашалич остается игроком «Челси» и продолжает играть в «Спартаке» по договору аренды. Марио счастлив в российской команде.

Просто сейчас открывается трансферное окно, чем и вызвано множество слухов. Но в отношении Пашалича они все неверны», – сказал Налетилич.

Ранее появилась информация, что Пашалич может покинуть команду. В текущем сезоне ховатский полузащитник сыграл за «Спартак» 15 матчей в РФПЛ, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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