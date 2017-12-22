Зинедин Зидан: «Криштиану Роналду готов к класико на все 100%»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал интервью в преддверии матча с «Барселоной». Французский специалист подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду готов выйти на поле.

«Мы подходим к матчу с хорошим настроением. Готовы показать качественный футбол. Матчи между «Реалом» и «Барселоной» всегда особенные, тяжелые, но игроки и работают для таких матчей. Победа в чемпионате не зависит от какого-то конкретного матча, но они очень сильно влияют на мораль футболистов. Даже если мы проиграем, это не значит, что шансы на титул упущены. Совсем нет. Что бы ни случилось, мы не будем забывать, что это один матч, а впереди долгий сезон.

Криштиану готов на все 100%. Разногласия Роналду с клубом? Я не собираюсь в это лезть. Он сконцентрирован исключительно на матче. Криштиану заслуживает полного уважения со стороны клуба. После праздников мы все обсудим. Посмотрим, сможет ли Бэйл сыграть. Готов ли он провести на поле 90 минут? Завтра вы все увидите.

Что касается формы «Барселоны», то меня не интересует, хорошо они играют или плохо. Я обращаю внимание только на то, что они лидируют в таблице, и на это есть причина. Мы позади них, и наша цель на завтра сократить отставание и показать хорошую игру», – сказал Зидан.

В текущем сезоне мадридский «Реал» идет на четвертом месте в испанской Примере, набрав 31 очко после 15 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»