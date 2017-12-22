Защитник «Бернли» Джеймс Тарковски заинтересовал «Арсенал» и «Манчестер Сити»

Защитник «Бернли» Джеймс Тарковски лишь второй сезон выступает в АПЛ, но уже запомнился надежной игрой. Он привлек к себе внимание «Манчестер Сити» и «Арсенала».

25-летний футболист доволен тем, как у него идут дела в составе «кларетовых». Однако предложение от клуба, который будет выступать в Лиге чемпионов, может заставить Тарковски уйти из «Бернли».

Трансфер защитника в январе маловероятен. «Арсенал» и «Манчестер Сити» могут сделать «Бернли» предложения о переходе Тарковски ближайшим летом.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей в премьер-лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»