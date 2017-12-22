Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом года в Армении

Автор: Владимир Шевелев 0

Генрих Мхитарян

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян был признан лучшим футболистом года в Армении. Это восьмая его подобная награда.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении, в голосовании он набрал 190 баллов. Мхитарян признается лучшим в своей стране в седьмой раз подряд. В голосовании приняли участие президенты, главные тренеры и капитаны армянских клубов, а также журналисты.

Вторым с 35 очками стал нападающий македонского «Вардара» Тигран Барсегян, а тройку лучших замкнул защитник «Урала» Вараздат Ароян.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян провел за «МЮ» 12 матчей в АПЛ, забил один мяч и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт Федерации футбола Армении

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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