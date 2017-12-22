Марио Пашалич зимой может перейти в «Галатасарай»

Автор: Владимир Шевелев 0

Пашалич

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич может продолжить карьеру в Турции. «Галатасарай» хочет приобрести 22-летнего футболиста в январе будущего года.

Хорватский игрок был взят в аренду «Спартаком» до конца сезона-2017/18, а права на Пашалича принадлежат «Челси». Источник отмечает, что в ближайшее время стороны проведут переговоры для оценки осуществимости сделки. Ранее хавбек играл за «Хайдук», «Челси», «Эльче», «Монако» и «Милан».

В текущем сезоне Пашалич сыграл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Milliyet

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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