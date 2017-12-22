Фатих Терим вновь возглавил «Галатасарай»

Автор: Юлия Древова 0

Фатих Терим

Фатиха Терима назначили на должность главного тренера «Галатасарая». 64-летний специалист стал наставником этой турецкой команды в четвертый раз.

Терим сменил на этом посту хорвата Игора Тудора, который был уволен из-за нестабильного выступления «львов» в текущем сезоне. На данный момент клуб расположился на третьей строчке турнирной таблицы, уступая одно очко лидеру — «Истамбулу».

Напомним, под руководством Терима «Галатасарай» шесть раз завоевывал золотые медали чемпионата Турции, дважды выигрывал Кубок страны, а также в 2000 году становился обладателем Кубка УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Галатасарай»

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