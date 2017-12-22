«Урал» расторг контрактное соглашение с Александром Павленко

Полузащитник Александр Павленко ушел из «Урала». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, екатеринбургская команда попрощалась с хавбеком Дмитрием Билоногом. Несмотря на то, что украинский футболист играл за «Урал» с 2015 года, на его счету всего три официальные встречи.

Павленко за время своего выступления за клуб отыграл в РФПЛ 22 матча и отметился одной результативной передачей.

Фото: официальный сайт ФК «Урал»

Источник: официальный сайт ФК «Урал»