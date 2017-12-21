Леонид Федун: «Пусть Аленичев со своей командой разберется»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать слова Дмитрия Аленичева, ныне работающего в «Енисее». Российский специалист после поражения «Спартака» (0:7) назвал результат «позорным», при этом высказав мнение, что после такой неудачи он был бы уволен со своего поста.

«Не хочу слова Дмитрия комментировать. Пусть со своей командой разберётся. Я отправил Дмитрия в отставку, когда стало понятно, что система работы с командой не годится. Никогда не принимаю эмоциональных решений по одному матчу, только когда вижу, что у тренера тупик. Что он не может ничего выдавить из команды, футболисты его не воспринимают.

Когда у тренера все прет, ему достаточно комфортно. Но Каррера смог преодолеть кризис, в который команда влетела в начале этого сезона. Это был реальный кризис – футболисты устали, не отошли от побед, участия в Кубке конфедераций. Плюс везение ушло. Тут же возникло напряжение, давление болельщиков.

Но Массимо сумел преодолеть все это, разрулить ситуацию. Снова заставил ребят собраться – это говорит о тренерском мастерстве. А еще Каррера начал перестраивать игру по ходу матчей. Встреча с ЦСКА это как раз и показала: дважды меняли систему. Команда снова стала управляемой. Кстати, Аленичев ушел не потому, что не прошел АЕК, а потому что утерял нити управления коллективом», — сказал Федун.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»