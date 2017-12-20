«Оренбург» покинули пять игроков

Руководство «Оренбурга» решило расстаться с некоторыми игроками клуба. В этот список вошли 5 игроков.

Вслед за вратарем Дмитрием Абакумовым команду покинули защитники Тарас Царикаев, Евгений Осипов, Инал Гетигежев и полузащитник Давид Дзахов. Все контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Сейчас команда находится в отпуске. Первый сбор запланирован на 12 января по 25 января. Второй с 29 января по 9 февраля. Третий сбор с 13 февраля по 9 февраля. Все три сбора команда проведет в турецком Белеке.

Фото: Официальный сайт «Оренбурга»

Источник: Официальный сайт «Оренбурга»