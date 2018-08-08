Никола Калинич перешел в «Атлетико» за € 15 млн

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Хорватский форвард Никола Калинич перешел из «Милана» в «Атлетико». Испанский клуб заплатил за нападающего около € 15 млн.

7 августа Калинич должен был пройти медосмотр в «Атлетико». «Милан» согласился на переход 30-летнего форварда, так как ранее россонери оформили трансфер аргентинского нападающего Гонсало Игуаина.

Ранее сообщалось, что Калинич перейдет в «Атлетико» на правах аренды с условием обязательного выкупа через год.

Калинич выступает за «Милан» с 2017 года. До этого хорватский футболист играл за «Фиорентину», «Днепр», «Блэкберн Роверс», «Шибеник», «Пулу» и «Хайдук».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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