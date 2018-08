Илья Ковальчук и Евгений Малкин пригласили Артема Дзюбу сыграть в благотворительном хоккейном матче

Друзья! 22 августа в городе Сочи на хоккейной арене Шайба центра сириус пройдёт благотворительный матч в рамках акции «От чистого сердца». Приходи на яркий матч с участием Олимпийских чемпионов и звёзд мирового хоккея! Начало в 16:00, приходи пораньше! @artem.dzyuba ждём🏒!

A post shared by Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) on Aug 9, 2018 at 8:06am PDT