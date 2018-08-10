Илья Ковальчук и Евгений Малкин пригласили Артема Дзюбу сыграть в благотворительном хоккейном матче

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин позвали нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбу поучаствовать в благотворительном хоккейном матче. Игра в рамках акции «От чистого сердца» пройдет 22 августа в Сочи на арене «Шайба».

«Хотели бы с Илюхой пригласить Дзюбу сыграть в хоккей с нами и понять, как это тяжело», — сказал Малкин.

«Деньги, собранные в рамках матча, будут направлены на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями», — отметили в администрации курортного города.

На лед арены «Шайба» выйдут олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Кирилл Капризов, звезды мирового хоккея Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Патрик Лайне, Теему Селянне, Яри Курри и многие другие.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Евгения Малкина