ЦСКА рассчитывает сохранить ключевых игроков команды

ЦСКА готов предложить игрокам, у которых истекают контракты, новые соглашения. Основная часть переговоров пройдет на зимних сборах.

Как сообщает источник, руководство армейцев планирует сохранить защитников Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких, Георгия Щенникова и полузащитников Понтуса Вернблума, Георгия Миланова и Бибраса Натхо.

«Да, контракты недолгие, но мы уже общались со многими ребятами. Как правило, если есть желание, договор продлевается. У нас еще не было ни одного случая, чтобы при желании одной из сторон не удавалось договориться. Поэтому переговоры будут, но они вступят в активную фазу после последних матчей нынешнего года. Скорее всего, будем общаться на сборах», — заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия