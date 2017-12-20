ЦСКА рассчитывает сохранить ключевых игроков команды

Автор: Юлия Древова 0

РФПЛ. 16 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 2:2. Москва. «РЖД Арена». 5 ноября 2017 г.

ЦСКА готов предложить игрокам, у которых истекают контракты, новые соглашения. Основная часть переговоров пройдет на зимних сборах.

Как сообщает источник, руководство армейцев планирует сохранить защитников Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких, Георгия Щенникова и полузащитников Понтуса Вернблума, Георгия Миланова и Бибраса Натхо.

«Да, контракты недолгие, но мы уже общались со многими ребятами. Как правило, если есть желание, договор продлевается. У нас еще не было ни одного случая, чтобы при желании одной из сторон не удавалось договориться. Поэтому переговоры будут, но они вступят в активную фазу после последних матчей нынешнего года. Скорее всего, будем общаться на сборах», — заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Известия

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Георгий Щенников

Георгий Щенников выбыл до конца года из-за перелома лодыжки

Василий Березуцкий

Виктор Гончаренко: «Игнашевич и Березуцкие по-прежнему остаются лучшими защитниками»

Антон Миранчук

Антон Миранчук: «Переход в «Спартак»? Случиться может все что угодно»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 