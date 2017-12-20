«ПСЖ» нацелился на Лассана Диарра

Автор: Юлия Древова 0

Лассана Диарра

Полузащитник «Аль-Джазиры» Лассана Диарра попал в сферу интересов «ПСЖ». Об этом сообщает Paris United.

Как сообщает источник, представители парижского клуба начали вести переговоры с 32-летним французским футболистом.

Нынешний клуб Диарра готов разорвать с ним контрактное соглашение, чтобы подписать другого легионера.

Напомним, что хавбек выступал в РФПЛ за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив». В текущем сезоне Диарра отыграл за «Аль-Джазиру» пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Paris United

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