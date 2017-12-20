Новым тренером «СКА-Хабаровск» станет Ринат Билялетдинов

Руководство хабаровского СКА назначит на пост главного тренера Рината Билялетдинова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

60-летний наставник сменит на этой должности Алексея Поддубного. Сообщается, что с Билялетдиновым уже достигнута договоренность о подписании контрактного соглашения.

Кроме того, были досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина. Место последнего займет Поддубный.

«Положительно откликнулся на предложение председателя попечительского совета клуба Аркадия Мкртычева возглавить команду, так как мне всегда приятно окунаться в новую среду, решать новые задачи. Я бы сейчас не хотел говорить о каких-то предметных вещах, рассуждать о перспективах команды или давать оценку футболистам.

В ближайшие два месяца нам предстоит проделать серьезную работу — выстроить качественный тренировочный процесс. От того, как мы поработаем на сборах зимой, от мотивации игроков и будет во многом зависеть результат команды в весенней части сезона», — рассказал Билялетдинов.

Напомним, что после 20 туров «СКА-Хабаровск» расположился на последней строчке турнирной таблицы РФПЛ с двенадцатью очками.

Фото: официальный сайт ФК «Рубин»

Источник: ТАСС