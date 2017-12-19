Московский «Спартак» направит обращение в министерство спорта для реформ РФПЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

Спартак - Марибор

Заместитель председателя совета директоров московского«Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что клуб скоро направит письма в РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. В них составлены предложения реформирования российского футбола.

«Сейчас мы готовим письма во все лиги — РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, направляем обращение в Минспорта и надеемся, что на ближайшем исполкоме все наши предложения будут рассмотрены.

Здесь преследуются сразу несколько целей, ведь предложенные реформы точечно направлены на улучшение тех или иных составляющих игры. Но выделю главные приоритеты: это повышение качества самого футбола и рост зрительского интереса к матчам внутреннего чемпионата.

Для этого и было выдвинуто предложение о сокращении участников чемпионата страны до 14 команд. Таким образом, зрители получат возможность воочию наблюдать за игрой на комфортабельных, безопасных аренах, к тому же повысится и качество телевизионной картинки, что, по нашему мнению, скажется на общем росте интереса к РФПЛ», — сказал Измайлов.

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выступил с идеей сократить количество клубов в РФПЛ и проводить турнир по новой формуле.

Фото: Global Look Press
Источник: RT

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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