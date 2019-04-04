Юрий Семин: «Завершать карьеру буду в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал когда планирует завершить карьеру. Специалист собирается закончить свою работу в московском клубе.

«Не смогу работать в другом клубе. Не хочу переезжать, да и возраст уже не тот, поэтому завершу карьеру в «Локомотиве». Хотел бы еще лет 5 тренировать. Не знаю, видят ли меня кем-то еще, кроме тренера. Но если буду работать в структуре клуба, смогу не вмешиваться в работу наставника.

Когда был президентом, никогда не вмешивался, даже на базу не ездил. Занимался развитием детского-юношеского футбола, строительством полей для молодежи, финансированием, чтобы зарплата вовремя была. Смог бы принести пользу. Атмосфера была бы хорошая.

Почти все, кто в моем штабе, могут меня заменить. Не буду называть фамилии. есть много тех, кто сейчас в других командах. Одного человека не выбирал, никто так не делает», — сказал Семин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: YouTube-канал COMMANDOS