Во время ЧМ-2018 сборная Египта будет базироваться в Грозном

Сборная Египта приняла окончательное решение где будет базироваться вовремя ЧМ-2018. Выбор пал на Грозный.

Сборная Египта будет готовиться к матчам группового этапа в Грозном. Напомним, что египтяне являются соперниками сборной России по группе А. Также в нашей группе находятся Саудовская Аравия и Уругвай.

Главной звездой африканской сборной является Мохамед Салах, который получил награду лучшего игрока ноября в АПЛ. В 18 матчах текущего сезона чемпионата Англии египтянин оформил 14+4 по системе гол+пас.

Фото: Global Look Press

Источник: Egypt Today