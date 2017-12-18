Во время ЧМ-2018 сборная Египта будет базироваться в Грозном

Автор: Никита Пронин 0

Сборная Египта приняла окончательное решение где будет базироваться вовремя ЧМ-2018. Выбор пал на Грозный.

Сборная Египта будет готовиться к матчам группового этапа в Грозном. Напомним, что египтяне являются соперниками сборной России по группе А. Также в нашей группе находятся Саудовская Аравия и Уругвай.

Главной звездой африканской сборной является Мохамед Салах, который получил награду лучшего игрока ноября в АПЛ. В 18 матчах текущего сезона чемпионата Англии египтянин оформил 14+4 по системе гол+пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Egypt Today

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