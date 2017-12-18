Хавьер Маскерано продолжит карьеру в Китае

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано перейдет в китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун». «Барса» согласилась продать игрока.

Представители «Чайна Форчун» прибыли в Испанию для согласования трансферной сделки. Каталонский клуб согласился продать своего защитника за 10 миллионов евро. Зарплата аргентинца составит 9,5 миллионов евро в год.

Сообщается, что официально сделка завершится 1 января.

Маскерано является основным игроком «Барселоны» с 2010 года. В предыдущем сезоне футболист впервые забил за «сине-гранатовых», а также отдал 3 голевых передачи в 25 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN