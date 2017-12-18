«Брага» интересуется игроком «Тосно» Евгением Марковым

Автор: Никита Пронин 0

Евгений Марков

Нападающий «Тосно» Евгений Марков вскоре может переехать в португальскую «Брагу». Об этом заявил агент игрока Андрей Талаев.

– Женя хочет сделать шаг вперед с точки зрения спорта, перейти в команду уровнем выше «Тосно». В перспективе ему интереснее будет выступать в Европе. Приоритетом являются те клубы, где Евгений сможет часто выходить на поле.

На стадии интересов к нему несколько клубов, в том числе «Брага». Когда дело дойдет до официального предложения, вы узнаете в пресс-службе «Тосно».

В 19 матчах текущего сезона Марков забил 9 мячей и отдал 1 голевой пас.

Фото: официальный сайт Тосно
Источник: 78.ru

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