Капитан «Кристал Пэлас» Джейсон Панчон был арестован за драку у клуба

Капитан «Кристал Пэлас» Джейсон Панчон был задержан полицией. Арест произошел в городе Райгит, графство Суррей.
Рано утром в воскресенье футболиста арестовали около местного клуба, где он проводил время с друзьями, после звонка в полицию о происшествии.
Панчон был с девушкой и вместе с ней ввязался в драку. Ночь он провел в полиции, утром его отпустили. Ему выдвинули обвинения в нападении и ношении оружия.
Заседание суда по этому вопросу состоится 5 января. Сейчас игрок тренируется с командой.
Втекущем сезоне Джейсон Панчон провел за «Кристал Пэлас» 9 матчей в АПЛ и получил 4 желтых карточки.
Фото: Global Look Press
Источник: The Sun