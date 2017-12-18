Квинси Промес – лучший футболист РФПЛ 2017 года

Автор: Владимир Шевелев 0

Промес

Определен лучший футболист РФПЛ. Голландский полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес стал лучшим футболистом 2017 года в России. Это стало известно по итогам голосования, которое проводили РФС, РФПЛ и издание «Спорт-Экспресс».

Второе место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, а тройку замкнул форвард «Краснодара» Федор Смолов.

В голосовании принимали участие 16 главных тренеров клубов РФПЛ, 16 футбольных менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и простые болельщики.

В 2017 году Промес забил за клуб и сборную Нидерландов 23 мяча, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт РФС 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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