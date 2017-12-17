У Диего Симеоне лучший процент побед среди топ-20 тренеров Примеры

Автор: Владимир Шевелев 0

Диего Симеоне

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Леванте» (1:0). Эта победа стала 145-й в Примере для главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

Аргентинец вошел в топ-20 специалистов в истории высшего испанского дивизиона по этому показателю.

При этом у Симеоне лучший среди всех процент побед – 145 в 228 играх (63,9%). Второй – Йохан Кройфф, одержавший с «Барселоной» 179 побед в 300 матчах (59,66%).

Возглавляют рейтинг по количеству побед Луис Арагонес (344), Мигель Муньос (323) и Хавьер Ирурета (259).

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Симеоне

Преемниками Диего Симеоне в «Атлетико» могут стать Маурицио Сарри и Антонио Конте

Антуан Гризманн

«Барселона» достигла соглашения с Антуаном Гризманном

Анхель Корреа

Анхель Корреа: «Врачи обманули меня, чтобы я подвергся операции на сердце»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 