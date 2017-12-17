У Диего Симеоне лучший процент побед среди топ-20 тренеров Примеры

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Леванте» (1:0). Эта победа стала 145-й в Примере для главного тренера мадридцев Диего Симеоне.
Аргентинец вошел в топ-20 специалистов в истории высшего испанского дивизиона по этому показателю.
При этом у Симеоне лучший среди всех процент побед – 145 в 228 играх (63,9%). Второй – Йохан Кройфф, одержавший с «Барселоной» 179 побед в 300 матчах (59,66%).
Возглавляют рейтинг по количеству побед Луис Арагонес (344), Мигель Муньос (323) и Хавьер Ирурета (259).
Фото: Global Look Press
Источник: Marca