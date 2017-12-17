Марек Гамшик после повторения рекорда Диего Марадоны: «Он был уникумом»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал о своих эмоциях после гола в ворота «Торино» (3:1) в матче 17-го тура серии А. Забитый мяч стал 115-м для словацкого хавбека и позволил ему сравняться по этому показателю с Диего Марадоной.

«Я знал, что это случится. Я не чувствовал никакого давления. Знал, что мне придется отдать все силы, и это поможем мне повторить рекорд Марадоны.

Приятно, что я сделал это. Очень доволен еще и потому, что 115 голов – хорошая цифра для хавбека.

Однако единственное, что меня роднит с Марадоной, – это количество голов за «Наполи». Диего был уникальным игроком, исключительным, легендой неаполитанского и мирового футбола», — отметил Гамшик.

Напомним, что в текущем сезоне итальянского чемпионата 30-летний хавбек отыграл 17 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia