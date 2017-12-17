Отец Неймара обсудил с президентом «Реала» возможный трансфер футболиста

Отец форварда «ПСЖ» Неймара встретился с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Главным предметом обсуждений стали возможные условия трансфера 25-летнего футболиста.

Как сообщает Diario Gol, переезд бразильского нападающего в Испанию может состояться в 2019 году. Однако Неймар мечтает об уходе из парижской команды уже сейчас, поэтому его родитель хочет попытаться надавить на президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, чтобы тот отпустил его сына уже летом 2018 года.

Предполагаемая сумма сделки может составить 250 млн евро.

В текущем сезоне форвард отыграл в чемпионате Франции 13 матчей, забив 11 мячей и сделав 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Gol