Отец Неймара обсудил с президентом «Реала» возможный трансфер футболиста

Отец форварда «ПСЖ» Неймара встретился с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Главным предметом обсуждений стали возможные условия трансфера 25-летнего футболиста.
Как сообщает Diario Gol, переезд бразильского нападающего в Испанию может состояться в 2019 году. Однако Неймар мечтает об уходе из парижской команды уже сейчас, поэтому его родитель хочет попытаться надавить на президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, чтобы тот отпустил его сына уже летом 2018 года.
Предполагаемая сумма сделки может составить 250 млн евро.
В текущем сезоне форвард отыграл в чемпионате Франции 13 матчей, забив 11 мячей и сделав 10 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Diario Gol