Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур в СИЗО «Бутырка»

Футболист Александр Кокорин, который в настоящий момент находится под стражей, пожаловался на полученные в СИЗО ожоги. Десять дней назад врачи «Бутырки» сделали Кокорину электрофорез.

По словам адвоката спортсмена Андрея Ромашова, процедура была проведена некачественно. Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге, в результате началось нагноение.

В начале февраля защитники Кокорина заявили, что футболист может стать инвалидом, поскольку не получает квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе. В результате этого ему был назначен курс лечебной процедуры. Позже стало известно, что к Кокорину допустят врачей «Зенита» при обращении со стороны клуба.

Напомним, что Кокорин перенес операцию на колене в марте 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Говорит Москва»