Фанатов «Лацио» накажут за дискриминацию женщин на трибунах

Автор: Андрей Синельщиков 0

Генеральный директор Итальянской федерации футбола Микеле Ува пообещал наказать фанатов «Лацио» за дискриминацию женщин. Фанаты римского клуба запретили болельщицам «бьянкочелечсти» находиться на трибунах ниже 10-ого ряда фанатского сектора.

В заявлении торсиды «Лацио» указано, что на трибуне «Курва Норд» женщинам запрещено стоять на десяти нижних рядах. Также фанаты посоветовали «поискать другие места тем, кто считает футбол альтернативой романтической прогулке».

«Лично для меня тут все понятно. Спортивная юридическая система должна сделать свое дело. Тут нечего расследовать, нужно только рассмотреть инцидент. Дисциплинарные последствия точно будут, но они зависят не только от меня, но от спортивной судебной системы», – заявил Ува.

«Лацио» в первом туре уступил «Наполи» со счетом 1:2. Гол за «орлов» забил Чиро Иммобиле. Матч проходил на домашней арене римлян «Стадио Олимпико».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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