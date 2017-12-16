Симоне Индзаги: «Лацио» не в топ-4 Серии А по причинам, которые все и так знают»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал, почему его команда находится не так высоко в турнирной таблице. По мнению специалиста, «бьянкоселесте» не досчитались очков из-за судейских ошибок.

«У нас должно было быть больше очков в таблице, они были отобраны у нас, и то, что произошло, должно быть использовано как испытание, которое сделает команду сильнее. Мы отлично играли и немного отстаем от первой четверки по причинам, которые все и так знают.

Надеюсь, наш протест поможет всем клубам и рефери обратить больше внимания на проблему судейства, потому что я не хочу, чтобы какой-либо коллега прошел через то же, что и мы. Это не должно повториться», — сказал тренер.

В текущем сезоне «Лацио» под руководством Симоне Индзаги провел 15 матчей в Серии А, набрал 32 очка и занимает пятое место в таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»