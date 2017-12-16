Виктор Гончаренко: «Игнашевич и Березуцкие по-прежнему остаются лучшими защитниками»

Сергей Игнашевич и братья Березуцкие могут завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением, как играть без многолетних лидеров обороны.

«Есть ли у меня ощущение, что это последний сезон Березуцких и Игнашевича? Есть, есть такое ощущение… Более того, очень сильно пытаюсь гнать такие мысли прочь. Мы и в шутку, и всерьез говорим им: «Нет, ребят, вам ещё рано заканчивать». Но здесь все уже зависит от их внутреннего восприятия, понимания, нужно ли им продолжать. В футболе надо уходить вовремя и никого не смешить.

В то же время есть и обратный пример, когда Пол Скоулз сначала объявил о завершении карьеры, а через полгода вернулся в «МЮ» и провел просто невероятный сезон. Я хорошо помню те его матчи. То есть порой футболисты раньше времени вешают бутсы на гвоздь и не доигрывают.

Наверное, окончательного решения братья и Игнашевич еще не приняли. Во всяком случае, я не вижу, чтобы уровень игры Сергея, Васи и Лехи снизился. Они по-прежнему остаются лучшими защитниками. Что касается их решения приостановить выступления за сборную, то в эти дела я не имею права лезть. Мне некорректно отговаривать их или переубеждать. Есть главный тренер национальной команды», — сказал Гончаренко.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»