Фернандо Торрес: «Играя в Италии, я будто вернулся на несколько десятилетий назад»

Автор: Владимир Шевелев 0

Фернандо Торрес

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал о своем отношении к итальянскому футболу. В прошлом «Эль Ниньо» выступал за «Милан».

«В «Милане» я провел только в 10 игр и не успел полностью понять, что такое итальянский футбол, но были вещи, которые меня поразили. Меня поразил тот факт, что в Чезене трава была полностью искусственной. Я никогда не играл на таком поле на высшем уровне, я будто вернулся на несколько десятилетий назад.

Более сбалансированная лига — это хорошо, абсолютное господство «Ювентуса», «Интера» и «Милана» немного надоедает. Серия А станет намного интереснее, если за скудетто смогут бороться несколько команд», — сказал Торрес.

В текущем сезоне Фернандо провел за мадридский «Атлетико» 10 игр в испанской Примере и результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: TuttoNapoli

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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