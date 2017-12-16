Марек Гамшик: «Скудетто должно стать финишной чертой моей долгой истории в «Наполи»

30-летний хавбек «Наполи» Марек Гамшик поделился мнением о своей карьере в неаполитанском клубе. Словацкий капитан команды играет за «Адзурри» с 2007 года.

«Я оглядываюсь на свою карьеру и испытываю гордость. Не так много людей могут связать себя с одной командой на всю жизнь, особенно в современном футболе. В моем случае это было просто: «Наполи» – подходящее место для меня, и я хотел, чтобы всё оставалось также в течение неопределенного времени.

У меня никогда не было сожалений, поскольку я сделал свой выбор, это та карьера, которую я хотел и построил для себя. Я сделал это с гордостью. Голубой – цвет моего первого клуба, «Слована», сборной Словакии и также «Наполи». Это была судьба.

Эта футболка стала моей второй кожей. Мне доставляет удовольствие, что меня считают символом клуба. Моя миссия будет выполнена только тогда, когда мы выиграем скудетто. Это должно быть финишной чертой моей долгой истории в «Наполи». Затем я смогу перевернуть страницу и посвятить какое-то время футбольной школе, которую я уже открыл в Словакии», — сказал Гамшик.

В текущем сезоне словацкий хавбек провел за «Наполи» 16 матчей в Серии А, забил один мяч и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»