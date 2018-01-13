В контракте новичка ЦСКА прописана сумма отступных в размере 20 млн евро

В контракте новичка московского ЦСКА полузащитника Кристияна Бистровича была прописана сумма отступных. По некоторой информации, 19-летний хорватский хавбек может свободно покинуть российскую команду, если какой-то клуб согласится заплатить за него 20 млн евро.

Ранее в прессе появилась информация, что ЦСКА заплатил около 500 тысяч евро «Славен Белупо» за переход Бистровича. В трансферном соглашении также был прописан пункт, согласно которому «Славен Белупо» получит 15% от последующей продажи игрока.

Напомним, что Бистрович подписал с «армейцами» контракт до лета 2022 года.

Фото: официальный сайт ЦСКА

Источник: Index

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