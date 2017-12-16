«Ростов» составил список претендентов на должность нового главного тренера

«Ростов» сформировал шорт-лист кандидатов на пост главного тренера клуба. Как сообщает «СЭ» руководство определится с новым наставником уже на следующей неделе.

По информации источника, в список кандидатов вошли Рашид Рахимов, Валерий Карпин и Олег Кононов. Кроме того, в сфере интересов ростовчан находит тренер «Астаны» Станимир Стойлов и наставник калининградской «Балтики» Игорь Черевченко, с которым уже проводились переговоры.

Также у клуба остается вариант с назначением нынешнего и.о. Дмитрия Кириченко, но против этого выступают отсутствие у специалиста своего тренерского штаба и сложность весеннего календаря.

Напомним, экс-тренер «Ростова» Леонид Кучук был отправлен в отставку в начале декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс