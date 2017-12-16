Юрий Жирков хотел бы продлить контракт с «Зенитом»

Защитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что желал бы остаться в своем нынешнем клубе. Однако руководство команды пока не предлагает 34-летнему футболисту новое соглашение.

«Контракт заканчивается летом, но новый мне пока не предлагали. Да [хочу остаться в клубе], думаю, любой игрок хотел бы остаться в «Зените». Предложений [от других клубов] нет, сейчас я в отпуске», — рассказал Жирков.

Напомним, в текущем сезоне защитник отыграл за сине-бело-голубых в РФПЛ девять матчей и отметился голом.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС