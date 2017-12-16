Андрес Иньеста отказался играть в Китае с увеличением зарплаты ради «Барселоны»

Автор: Юлия Древова 0

Андрес Иньеста

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил несколько выгодных предложений из Китая, чтобы остаться в каталонском клубе. Как сообщает источник, в китайской Суперлиге хавбеку были готовы платить в разы больше того, чем он получает сейчас.

Однако 33-летнего футболиста все устраивает в его нынешней команде. В октябре Иньеста заключил с сине-гранатовыми контракт до конца карьеры.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник отыграл за «Барселону» 17 матчей и отметился голом и результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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