Андрес Иньеста отказался играть в Китае с увеличением зарплаты ради «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил несколько выгодных предложений из Китая, чтобы остаться в каталонском клубе. Как сообщает источник, в китайской Суперлиге хавбеку были готовы платить в разы больше того, чем он получает сейчас.

Однако 33-летнего футболиста все устраивает в его нынешней команде. В октябре Иньеста заключил с сине-гранатовыми контракт до конца карьеры.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник отыграл за «Барселону» 17 матчей и отметился голом и результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo