Стадион в Калининграде могут открыть матчем «Балтика» – «Шальке-04»

Автор: Юлия Древова 0

Балтика

В матче открытия стадиона в Калининграде местная «Балтика» может встретиться с немецким «Шальке-04». Напомним, на этом стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.

«Действительно, ведем переговоры с немецким клубом, сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть, нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с  именитой командой», — заявил вице-премьер Калининградского правительства Александр Рольбинов.

Сообщается, что матч пройдет в марте 2018 года.

Фото: официальный сайт ФК «Балтика»
Источник: Клопс.Ru

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