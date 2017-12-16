Стадион в Калининграде могут открыть матчем «Балтика» – «Шальке-04»

В матче открытия стадиона в Калининграде местная «Балтика» может встретиться с немецким «Шальке-04». Напомним, на этом стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.

«Действительно, ведем переговоры с немецким клубом, сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть, нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с именитой командой», — заявил вице-премьер Калининградского правительства Александр Рольбинов.

Сообщается, что матч пройдет в марте 2018 года.

Фото: официальный сайт ФК «Балтика»

Источник: Клопс.Ru