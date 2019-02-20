Зинедин Зидан может возглавить «Челси»

Руководство «Челси» рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды. В случае отставки Маурицио Сарри лондонцы хотят пригласить либо экс-главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, либо бывшего игрока «синих» Фрэнка Лэмпарда, который сейчас возглавляет «Дерби Каунти».

В «Челси» обеспокоены результатами команды. В последних трех матчах лондонцы потерпели два поражения – от «Манчестер Сити» (0:6) в чемпионате и от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Кубке Англии.

В связи с этим будущее главного Сарри под вопросом. На «Стэмфорд Бридж» не исключают вариант, что команда доиграет сезон под руководством ассистента Сарри – Джанфранко Дзолы.

Ранее сообщалось, что Сарри проведет в «Челси» еще минимум два матча. Решение о его будущем примет Роман Абрамович. В АПЛ «Челси», набравший 50 очков в 26 турах, опустился на шестое место в таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports