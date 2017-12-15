Московский «Спартак» нацелился на младшего из братьев Еременко

«Спартак» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Базеля» Сергею Еременко. Его старшие братья сыграли заметную роль в РФПЛ.

Футболист начинал карьеру в финском «Яро», откуда перед началом сезона-2016/17 перешел в швейцарский «Базель», где выступает за молодежный состав. Отмечается, что вопрос о его переходе к красно-белым может быть решен после Нового года.

Старшие братья Еременко уже выступали в российской футбольной Премьер-Лиге — Алексей за «Сатурн» и «Рубин», а Роман — за «Рубин» и ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»