Испания может быть отстранена от чемпионата мира

Автор: Владимир Шевелев 0

Испания

Сборная Испании может не сыграть на чемпионате мира 2018 года. «Фурию Роху» могут отстранить из-за политического вмешательства. 

ФИФА направила письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола, объяснив, что «красная фурия» может лишиться путевки на чемпионат мира в России следующим летом, если правительство продолжит вмешиваться в выборы нового президента RFEF.

После отставки Анхеля Марии Вильяра, которого обвинили в коррупции, временно исполняющим обязанности президента был назначен Хуан Падрон.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Испания

Стала известна заявка сборной Испании на игру с Россией

Эмблема ЧМ-2018

В Москве прошла презентация официального мяча ЧМ-2018

Жеребьевка чемпионата мира 2018. Москва. Государственный Кремлевский Дворец. 1 декабря 2017 г.

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 