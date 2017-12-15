Испания может быть отстранена от чемпионата мира

Сборная Испании может не сыграть на чемпионате мира 2018 года. «Фурию Роху» могут отстранить из-за политического вмешательства.

ФИФА направила письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола, объяснив, что «красная фурия» может лишиться путевки на чемпионат мира в России следующим летом, если правительство продолжит вмешиваться в выборы нового президента RFEF.

После отставки Анхеля Марии Вильяра, которого обвинили в коррупции, временно исполняющим обязанности президента был назначен Хуан Падрон.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»