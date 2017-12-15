Хавбек «Гремио» Артур может перейти в «Реал», хотя ранее он сделал фото в футболке «Барсы»

Зимой «Реал» планирует усиление. «Сливочные» вступили в переговоры с «Гремио» по поводу возможного перехода хавбека Артура Рамоса в мадридскую команду.

Ранее 21-летний полузащитник сфотографировался в футболке «Барселоны» в компании спортивного директора каталонского клуба Роберта Фернандеса. Снимок попал в интернет. Это вызвало негативную реакцию у руководства «Гремио», и бразильский клуб начал переговоры с «Реалом».

Ни сам Артур, ни его агент Жорже Машаду еще не подписывали каких-либо договоренностей с «Барселоной». Скауты «Реала» высоко оценивают футболиста.

Изначальная позиция «Гремио» такова, что клуб хочет выручить 50 миллионов евро от трансфера Рамоса. Запросы бразильской стороны совпадают с суммой отступных, указанной в контракте полузащитника.

В текущем сезоне Артур Рамос провел за «Гремио» 27 матчей в бразильской Серии А, забил один мяч и получил 3 желтых карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»