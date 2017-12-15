Массимо Каррера: «За полтора года в России я ни разу не сталкивался с расизмом»

Автор: Владимир Шевелев 0

Массимо Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уже полтора года работает в РФПЛ. Итальянец заявил, что не замечал проявлений расизма в России.

«За все 18 месяцев, что я живу в России, я ни разу не сталкивался с проявлениями расизма. Да, наши фанаты очень горячие, и они многого требуют от команды, но я не знаю случаев, связанных с расизмом или оскорблением иностранных игроков», – сказал Каррера.

Ранее сообщалось, что судьи матчей ЧМ-2018 получат право прерывать игры в случае проявлений расизма.

Фото: Global Look Press
Источник: «Мир 24»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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