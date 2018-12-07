Виктория Боня: «Алана Мамаева – психопатка и льстит своему мужу»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Виктория Боня

Телеведущая Виктория Боня ответила на обвинения жены полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Аланы в том, что она спала с ее мужем. Виктория назвала Алану психопаткой.

«Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу!

Я дружу с Сашей [Кокориным] и пришла поддержать его! А жена Мамаева пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает.

Бедные дети в 6 лет двух слов связать не могут – ни один, ни другой. Бедные!», – написала Боня в инстаграме.

Фото: Global Look Press
Источник: Instagram-аккаунт Виктории Бони

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