Тьерри Азар: «Возможно, что Эден так никогда и не перейдет в «Реал»

Отец полузащитника «Челси» Эдена Азара Тьерри Азар рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в мадридский «Реал». Ключевую роль сыграл уход Зидана из мадридского клуба.

«Не могу сказать, почему все сорвалось. Не потому, что я не хочу, а потому, что я не знаю.

Возможно, сейчас у них политика давать шанс молодежи. Следующим летом у Эдена пойдет последний год по контракту, но, возможно, что он так никогда и не окажется в «Реале».

Возможно, если бы Зидан остался в «Реале», все бы сложилось по-другому. С другой стороны, у него были свои причины уйти», – сказал отец футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com