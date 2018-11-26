Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы

Форвард «Барселоны» Луис Суарес не сыграет в ближайших матчах команды из-за проблем с коленом. По данным клуба, восстановление уругвайца займет около двух недель.

Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».

Игроку необходимо пройти курс лечения стволовыми клетками.

Также сообщается, что из-за мышечной травмы правой ноги на 2-3 недели выбыл вратарь Яспер Силлессен, а полузащитник Артур Энрике из-за растяжения не сможет участвовать в ближайшем матче Лиги чемпионов с ПСВ в среду.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Барселоны»