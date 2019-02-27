«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» принимал «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу каталонской команды.

В начале второго тайма нападающий «Барселоны» Луис Суарес отправил первый мяч в ворота мадридской команды. На 69-й минуте защитник «Реала» Рафаэль Варан забил гол в свои ворота после передачи Усмана Дембеле. Через несколько минут после нарушения на Суаресе главный арбитр встречи Хосе Санчес Мартинес назначил пенальти в ворота «сливочных», который уругваец успешно реализовал.

📍 That is what dreams are made of…

WE'RE THOUGH TO THE FINAL!!!!!! ❤💙 #WeColorFootball pic.twitter.com/LUriRw3ma4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем матча «Валенсия» — «Бетис». Финал турнира состоится 25 мая.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Pres