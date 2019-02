«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» принимал «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу каталонской команды.

В начале второго тайма нападающий «Барселоны» Луис Суарес отправил первый мяч в ворота мадридской команды. На 69-й минуте защитник «Реала» Рафаэль Варан забил гол в свои ворота после передачи Усмана Дембеле. Через несколько минут после нарушения на Суаресе главный арбитр встречи Хосе Санчес Мартинес назначил пенальти в ворота «сливочных», который уругваец успешно реализовал.

📍 That is what dreams are made of…

WE'RE THOUGH TO THE FINAL!!!!!!

❤💙 #WeColorFootball pic.twitter.com/LUriRw3ma4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2019