Чтобы выйти из группы Лиги наций, сборной России нужно не проиграть сборной Швеции

Сборная Швеции набрала 4 очка в трех матчах, обыграв в последней встрече сборную Турции (1:0). Шведы сохраняют шансы на первое место в группе, для этого им нужно обыграть сборную России, у которой 7 очков.

Чтобы выйти из группы, сборной России нужно сыграть вничью или обыграть Швецию. Первая игра в Калининграде закончилась со счетом 0:0.

Победитель группы поборется с лидерами других групп дивизиона B за путевку на Евро-2020 и выйдет в дивизион A.

Напомним, матч сборной Швеции против сборной России пройдет в Стокгольме. Игра состоится во вторник, 20 ноября в 22:45 (мск).

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»