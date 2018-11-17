Чтобы выйти из группы Лиги наций, сборной России нужно не проиграть сборной Швеции

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Россия - Испания

Сборная Швеции набрала 4 очка в трех матчах, обыграв в последней встрече сборную Турции (1:0). Шведы сохраняют шансы на первое место в группе, для этого им нужно обыграть сборную России, у которой 7 очков.

Чтобы выйти из группы, сборной России нужно сыграть вничью или обыграть Швецию. Первая игра в Калининграде закончилась со счетом 0:0.

Победитель группы поборется с лидерами других групп дивизиона B за путевку на Евро-2020 и выйдет в дивизион A.

Напомним, матч сборной Швеции против сборной России пройдет в Стокгольме. Игра состоится во вторник, 20 ноября в 22:45 (мск).

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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