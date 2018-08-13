«Динамо» обратилось в РФС с просьбой дисквалифицировать Александра Ташаева

«Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров РФС с требованием дисквалифицировать своего бывшего полузащитника Александра Ташаева. Напомним, что футболист перешел в «Спартак» этим летом.
– «Динамо» требует дисквалифицировать полузащитника Александра Ташаева. У вас есть такое обращение от бело-голубых?
– Да, в Палате по разрешению споров есть такое дело.
– Когда состоится заседание по этому вопросу?
– Пока дата не назначена, но она будет определена в ближайшее время.
– Действительно «Динамо» требует вернуть 400 тысяч «подъемных», полученным игроком?
– До вынесения решения я не имею права комментировать детали заявления, – рассказал председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов.
Фото: ФК «Спартак»
Источник: «Спорт-Экспресс»