«Динамо» обратилось в РФС с просьбой дисквалифицировать Александра Ташаева

«Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров РФС с требованием дисквалифицировать своего бывшего полузащитника Александра Ташаева. Напомним, что футболист перешел в «Спартак» этим летом.

– «Динамо» требует дисквалифицировать полузащитника Александра Ташаева. У вас есть такое обращение от бело-голубых?

– Да, в Палате по разрешению споров есть такое дело.

– Когда состоится заседание по этому вопросу?

– Пока дата не назначена, но она будет определена в ближайшее время.

– Действительно «Динамо» требует вернуть 400 тысяч «подъемных», полученным игроком?

– До вынесения решения я не имею права комментировать детали заявления, – рассказал председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов.

Фото: ФК «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»