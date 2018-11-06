Контракт «Локомотива» с РЖД был переоценен в 2 раза

«Локомотиву» несколько лет назад удалось уйти от ответственности за нарушение правил финансового фэйр-плей. За 2012-2013 годы у клуба была прибыль в размере 30 миллионов евро, 187 миллионов евро из 200 спонсорских миллионов в клуб были вложены РЖД.

Взносы госкомпании составляли 86% от бюджета «Локо» за два года, который составлял 220 миллионов евро. В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП.

В 2014-м «Локо» успешно закрыл долги через нового спонсора – компанию «Финресурс». Та внесла на счета «Локо» 95 миллионов евро. Выяснилось, что эта сумма была внесена фиктивным образом – это были деньги РЖД. Комитет УЕФА, расследовавший нарушения ФФП, знал об этом, но не указал это в отчете по «Локомотиву».

Когда в отношении «Локо» было открыто дело, клуб нанял аудитора PwC. В итоге выяснилось, что контракты РЖД с клубом переоценены более чем на 100%. Из 187 миллионов экономически обоснованной была лишь сумма 87 миллионов евро.

«Локомотив», напомним, выплатил штраф в размере 1,5 миллиона евро и избежал отстранения от еврокубков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Black Sea