Курбан Бердыев:«Рассматриваем ли вариант продажи Азмуна? С нашими финансами — конечно»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев признался, что клуб будет готов продать форварда Сердара Азмуна в случае выгодного предложения от другого клуба. А также высказался об возможном уходе из клуба Федора Кудряшова и Владимира Граната.

«Рассматриваем ли вариант продажи Азмуна? С нашими финансами — конечно. И интерес есть. После чемпионата мира он как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, интересуются. Тем более он хорошо провел первую игру», — сказал Бердыев.

Также специалист рассказал о планах, связанных с защитниками «Рубина» Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом.

«У Федора сейчас травма, то же касается и Володи. Оба стараются набрать, у них был большой период без игровой практики. Но если будут предложения, то, конечно, мы рассмотрим», — отметил Бердыев.

Напомним, все три футболиста приняли участие в чемпионате мира—2018, который проходил в России. Кудряшов и Гранат выступили в составе сборной России, а Азмун защищал цвета национальной команды Ирана.

Фото: Global Look Press

Источник: Реальное время